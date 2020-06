Lewandowski statt Füllkrug: Ex-96-Frauen-Coach Geisenhainer übernimmt in Borsum

Am Donnerstag steigt Marcel Geisenhainer beim VfL Borsum mit einem Training unter Hygienebestimmungen ein. "Darauf bin ich richtig heiß, auf meine erste Männerstation." Zehn Jahre ist Geisenhainer Trainer - bisher trieb er Frauen zu Spitzenleistungen an. Mit den Frauen des TSV Mühlenfeld stieg er in die Bezirksliga auf, Hannover 96 führte er mit Lars Gänsicke von der Bezirksliga in die Regionalliga - dort formte das Duo die Frauen um Stürmerin Anna-Lena Füllkrug zu einem Aufstiegskandidaten für die 2. Liga.

Kurios: Auch bei seinem neuen Klub wartet ein prominenter Name. Borsum hat einen eigenen Lewandowski. Robert Lewandowski (31) setzt mit 33 Toren bei den Bayern neue Maßstäbe. Beim VfL in der Kreisliga Hildesheim spielt Jan Lewandowski, in seiner ersten Borsum-Saison aber eher als schlafender Riese (1,90 Meter) unterwegs. "Der Name stimmt schon mal", sagt sein neuer Trainer und lacht.