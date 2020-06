Marcel Gudian heizt dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder als Stadionsprecher und Einpeitscher ein

Wenn der Spielbeginn naht, liest er die Mannschaftsaufstellungen vor. Bis zu diesem Zeitpunkt Alltag eines Stadionsprechers, doch dann wird es außergewöhnlich. Gudian schaltet das Mikrofon aus, steckt es in die Jackentasche, verlässt den Container und gesellt sich zu seinen Freunden vom Fanclub „Germanen vom Deister“ an den Rand der Tribüne.

Das muss man sich wie folgt vorstellen. Der 20-Jährige gibt in der Stunde vor dem Anpfiff aus einem Container am Rande des Spielfeldes alle relevanten Informationen durch und kümmert sich um die Musik, die über die Lautsprecher auf der Anlage zu hören ist.

Das Stadion an der Ammerke weiß mit dem Ausblick auf den angrenzenden Deister optisch zu überzeugen. Als laute und dadurch respekteinflößende Spielstätte ist es allerdings nicht bekannt.

Vier der „Germanen vom Deister“ in ihrem Element: Lara Eberhardt (von links), Mandy Kallweit, Maximilian Hintze und Marcel Gudian. © Peter Kahre

Und siehe da, als die Egestorfer überregional bekannt wurden, nachdem sie als Oberligateam mit dem Überraschungssieg gegen den damaligen Drittligisten in den DFB-Pokal einzogen, hatten die „Germanen vom Deister“ ihren kleinen Teil dazu beigetragen. Der Support sollte die Egestorfer auch in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga zum Erfolg tragen.

„Bis dahin war im Stadion kaum was los, und es durften doch nicht 200 Osnabrücker kommen, die alles niedersingen, das wäre doch peinlich“, sagt er. Mit Freunden organisierte er Fahnen und Trommeln, übte Fangesänge ein.

„Das mache ich seit Anfang 2017 so. Mittlerweile ist das Routine“, sagt der Auszubildende zum Fachinformatiker, der zwar aus Bad Münder kommt, sich aber auf halber Strecke zwischen Barsinghausen und Wennigsen heimisch fühlt. An der Ammerke kenne er jeden, und im Ort mittlerweile auch – gefühlt zumindest. „Ich fühle mich als Egestorfer“, sagt Gudian.

Dort wird fortan gesungen, getrommelt und lautstark angefeuert. Doch sobald ein Tor fällt oder eine Auswechslung ansteht, muss die kleine Fankurve kurz verstummen, denn nun schaltet Egestorfs Supporter Nummer eins das Mikrofon wieder an und gibt die Fakten durch. Erst danach darf wieder für Stimmung gesorgt werden.

„Man wollte uns auflauern oder uns die Fahnen klauen, meistens gepaart mit den üblichen NFV-Verein-Vorwürfen“, berichtet Gudian. Diese Anschuldigungen prallen an ihm ab, für ihn steht der Zusammenhalt über allem.

Der harte Kern der „Germanen vom Deister“ besteht inzwischen aus sieben Leuten, „zu Regionalligazeiten waren wir mehr“, sagt er. Zuletzt in der Oberliga ist es auch schon dazu gekommen, dass sich der 20-Jährige nur zu zweit auf die Auswärtsreise gemacht hat.

Seit Anfang 2018 hat Gudian kein Pflichtspiel des 1. FC Germania mehr verpasst. Er kümmert sich komplett um die Social-Media-Auftritte des Vereins, der Urlaub wird nach der Saison gerichtet. „Ich bin schon an einem Sonntagmittag aus dem Ferienflieger gestiegen und habe mich direkt auf den Weg zum Auswärtsspiel gemacht“, sagt der Egestorf-Verrückte.

Gudians persönlicher Aufstieg zum Stadionsprecher begann im Laufe der Hinrunde 2016/2017, als er nach ersten Schritten in der Stadionregie als Mann am Mikrofon vertretungsweise eingesprungen war und während der ersten Regionalligaspielzeit der Egestorfer vom damaligen Kapitän Mirko Dismer gefragt wurde, ob daraus nicht etwas Dauerhaftes entstehen sollte. „Als ­16-Jähriger ist Stadionsprecher natürlich ein Privileg, da war ich total stolz“, sagt das Multitalent, das sofort zusagte.

Trotz aller Emotionalität schafft er es, an der Ammerke professionell zu bleiben. Eben noch mit den Fankollegen im Block den Schiedsrichter lauthals kritisiert, dann schon besonnen den nächsten Stadionsprecherpart abgeliefert. „Das war anfangs schwierig, aber ich habe mich daran gewöhnt, beides zu vereinbaren.“

Doch Emotionen gehören seiner Meinung nach unbedingt zum Fußball dazu, „ich bin die Stimme des Vereins, kein neutraler Moderator“. Bei anderen Klubs mag er es auch, wenn der Stadionsprecher von der Basis kommt und sich mit dem Klub identifiziert.

"Kann mir nicht vorstellen, damit irgendwann aufzuhören“

Kritik für unsachliche Durchsagen in seiner Doppelfunktion gab es bislang noch nie. „Wenn hinterher keiner was sagt, dann ist man unauffällig geblieben und hat seinen Job gut gemacht“ – das gelte auch für seine Einsätze als Hobbyschiedsrichter in den unteren Spielklassen des Kreises Hameln-Pyrmonts.

Wie lange will Gudian bei der Germania noch in Doppelfunktion aktiv sein? „Solange es mir Spaß macht. Ich kann mir nicht vorstellen, damit irgendwann aufzuhören“, sagt er. Der FC Eintracht Norderstedt hat mal behauptet, die schönste Sprecherkabine Deutschlands zu haben. „Da habe ich mir gedacht: Nee, den Platz habe ich ja wohl“, sagt der Egestorfer.