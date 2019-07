Herr Halstenberg , Sie teilen sich im Trainingslager wieder mit Yussuf Poulsen das Zimmer. Hält er wirklich besser Ordnung als Sie, wie es in einem neuen RB-Video auf Youtube heißt? Ich weiß nicht, wie unsere Redaktion auf diese Idee gekommen ist (lacht.) Wenn man in das Zimmer reinkommt und meine Seite sieht, dann ist es da sehr, sehr ordentlich. Wenn man dann seine Seite anschaut oder das Wohnzimmer, was er auch eingenommen hat, merkt man schnell, wer der Unordentlichere ist.

Ihr neuer Trainer sagt, dass er seine Spieler manchmal bewusst überfordern will, ist es ihm bereits gelungen? Es ist schon sehr anspruchsvoll. Auch bei den Spielformen musst du erstmal in Ruhe darüber nachdenken. Aber gerade sieht es noch ganz gut aus, dass ich alles verstehe. Es kommt schon viel neuer Input, aber wir werden das diese Saison brauchen, um noch einen Schritt nach vorn zu machen.

Apropos, Ihre Frau ist hochschwanger. Wie schwer ist es, gerade nicht bei ihr zu sein? Der Stichtag für die Geburt war am Dienstag. Ich warte schon die ganze Zeit auf einen Anruf von ihr. Das Handy habe ich deshalb immer bei mir und auf laut gestellt. Aber ich denke, es wird noch ein bisschen dauern. Ich hatte da letzte Woche schon so ein Gefühl, dass es bestimmt noch sieben Tage dauert. Im Moment behalte ich noch Recht, aber ich warte sehnsüchtig.

„Ich habe die Sonne genossen“

Was macht Ihnen in der Vorbereitung mehr zu schaffen, der rauchende Kopf oder der Muskelkater in den Beinen?

Der Muskelkater fühlt sich jetzt nicht so schlimm an, von daher geht’s mir gut.

Julian Nagelsmann führt mit jedem Spieler Einzelgespräche. Wie haben Sie Ihn erlebt?

Ich war aus der Mannschaft als erstes dran. Wir haben 13 Minuten durchgequatscht, über viele Dinge. Ich konnte alles sagen – was passt, was vielleicht noch nicht so passt – ohne, dass es mir übel genommen wurde. Wir haben auch über meine persönlichen Ziele gesprochen.

Welche sind das?

Es war eine erfolgreiche Saison für uns, auch für mich. Aber man will sich natürlich immer verbessern. Was ich mir konkret vorgenommen habe, behalte ich lieber für mich bzw. es bleibt beim Trainer und in der Mannschaft. Eines kann ich sagen, die Ziele sind höher als das bisher Erreichte.