Marcel Halstenberg wieder im Training bei RB Leipzig

Leipzig. Marcel Halstenberg ist bei RB Leipzig nach einer monatelangen Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. "Ich freue mich, dass er da ist", sagte Trainer Domenico Tedesco am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Leipzig zum Rückspiel in der Zwischenrunden der Europa League bei Real Sociedad San Sebastián an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+, Nitro).

