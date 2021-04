Marcel Halstenberg will mit RB Leipzig „ersten Titel für die Fans“ holen

Leipzig. Die zahlreichen Veränderungen, die RB Leipzig in dieser Woche bekannt gab, stellen für die Roten Bullen eine Herausforderung für die kommende Saison dar. Sportdirektor Markus Krösche hat seinen Vertrag vorzeitig aufgelöst, Trainer Julian Nagelsmann wechselt zur Spielzeit 2021/22 zum Rekordmeister FC Bayern. Bevor die Leipziger allerdings an die nächste Saison denken, müssen sie erst einmal die Herausforderungen der laufenden meistern. Anzeige

Anders Werder Bremen als in der Liga

Zu diesen Herausforderungen gehört das Halbfinale im DFB-Pokal gegen den SV Werder Bremen. Am Freitag (20.30 Uhr/Sky) stehen die Roten Bullen zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Semi-Finale und haben gute Chancen, nicht nur ins Finale einzuziehen, sondern auch den Titel zu holen. Im Interview auf der Vereinshomepage sagte Verteidiger Marcel Halstenberg: „Wir wollen erst einmal am Freitag das Spiel gewinnen. Dann würde das Finale anstehen und im besten Fall gewinnen wir auch das. Es wäre schön, wenn wir für uns den ersten Titel holen, aber vor allem für die Fans wollen wir das.“

Läuft gegen Bremen alles glatt, stünden einem Pokalsieg nur noch Borussia Dortmund oder Holstein Kiel im Wege (Samstag, 20.30 Uhr/Sky). Die Generalprobe für das Halbfinale hat RB bereits vor gut drei Wochen mit 4:1 bestanden. Halstenberg erwartet allerdings einen grundlegend anderen Gegner als im Liga-Spiel im Weser-Stadion. „Sie werden wahrscheinlich anders auftreten und uns das Leben schwer machen. Aber wenn wir unseren Spielstil auf den Platz bringen, kommen wir sicher weiter.“

Erinnerungen an 2019

Für RB ist das Szenario Halbfinale nichts Neues. 2019 hieß der Gegner Hamburger SV, der Sieg ging mit 3:1 an die Messestädter. An das Duell erinnert sich der Leipziger Verteidiger noch sehr gut, denn er lieferte die Vorlage für das erste Tor des Spiels durch Yussuf Poulsen. „Wir haben den Gegner kaum ins Spiel kommen lassen, die Partie dominiert. Es war ein sehr geiles Spiel. Die Stimmung am Ende in der Kurve war überragend.“