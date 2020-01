Basel-Trainer Marcel Koller über ein mögliches Ende der Meister-Serie des FC Bayern, Favre und Podolski

Marcel Koller (59): Wichtig ist in solchen Situationen, dass Ruhe im Verein einkehrt, um seine Arbeit vernünftig machen zu können und den Kopf freizukriegen. Köln ist natürlich auch eine Stadt, wo immer was los ist. Und wenn die Ergebnisse, um über dem Abstiegsstrich zu kommen, ausbleiben, wird es schwierig. Aber klar ist es möglich, wenn man die Spiele gewinnt – wie zuletzt.

SPORT BUZZER: Herr Koller, Sie kennen die aktuelle Situation in Köln aus Ihrer Zeit als FC-Trainer in der Saison 2003/04. Trauen Sie dem Klub den Klassenerhalt zu?

Podolski-Rückkehr zum 1. FC Köln? Koller: "Könnte Euphorie entfachen"

Lukas ist in Köln ja immer noch der Heilsbringer schlechthin. Ich habe ein paar Spiele von ihm in Japan gesehen, kann jedoch nicht darüber urteilen, ob er fit genug ist. Aber allein durch seine Persönlichkeit könnte er natürlich eine Euphorie entfachen. Wenn er auf dem Platz steht und gute Aktionen hat, ist das komplette Stadion mit dabei.

Koller zur Meisterschaft: Bayern hat die größte Erfahrung - aber Leipzig wird nicht freiwillig aufgeben

Möglich. Vielleicht verspüren die Spieler nach all den Jahren eine gewisse Befriedigung. Es sind Kleinigkeiten, die dafür sorgen können, dass man nicht immer den absoluten Hunger hat, nicht mehr in jeder Szene aggressiv genug ist. Das kann auch durch Spielerabgänge verloren gehen, wenn das wichtige Persönlichkeiten waren. Und es ist ja auch schwierig, immer sofort das gleiche Potenzial nachholen zu können – und wieder etwas aufzubauen.

Ihr aktueller Klub, der FC Basel wurde bereits vor zwei Jahren als achtmaliger Serienmeister in der Schweiz abgelöst. Glauben Sie, dass es den FC Bayern nach sieben Titeln in Folge nun genauso ergehen könnte?

Das Problem von Favre beim BVB? "Er ist nun mal nicht mit Jürgen Klopp vergleichbar"

Dort ist mit Lucien Favre ein hochangesehener Schweizer Trainer im Amt – irgendwas scheint ihm beim BVB aber zu fehlen.

Er ist nun mal nicht mit Jürgen Klopp vergleichbar. Aber wer ist das schon – José Mourinho auch nicht. Wenn alle so wären wie Klopp, wäre es wahrscheinlich auch nicht gut. Es ist falsch da Parallelen zu suchen. Favre hat seine Qualitäten bereits mehrfach nachgewiesen. Der Meisterschaftskampf in dieser Saison wird eine enge Kiste bis zum Schluss.

Was halten sie von den beiden anderen Schweizern, Urs Fischer bei Union Berlin und dem etwas exotischen Martin Schmidt in Augsburg?

Urs ist sehr bodenständig, weiß genau, was er will. Union ist genau der Verein, der perfekt zu ihm passt. Sie sind auch nach dem Aufstieg gut mit dabei – und ich glaube nicht, dass sie nachlassen werden. Martin Schmidt ist vielleicht ein bisschen anders als andere und hat spezielle Ideen – aber die scheint er gut vermitteln zu können.