Turner Marcel Nguyen bangt nach Schulter-OP um Olympia-Teilnahme 2020

Der deutsche Top-Turner Marcel Nguyen muss nach einer schweren Schulter-Operation um seinen Tokio-Start im kommenden Jahr bangen. „ Der Traum von Olympia lebt dennoch in mir , auch wenn es jetzt ganz, ganz schwer und knapp wird“, sagte der Unterhachinger mit Blick auf seine vierten Olympischen Spiele in gut neun Monaten. Die Teilnahme bleibe aber sein Ziel: „Ich werde alles daransetzen zurückzukehren.“

Operation bei Nguyen gut verlaufen

Bei einer fast vierstündigen Operation am Mittwoch in Hausham im oberbayerischen Landkreis Miesbach mussten gleich drei Sehnen in der linken Schulter genäht beziehungsweise fixiert werden. Die Operation sei aber gut verlaufen, teilte das Management des zweimaligen Olympia-Silbermedaillengewinners am Donnerstag bei der Heim-WM in Stuttgart mit. „Es geht mir ganz okay. Dass mehr kaputt war als angenommen, hat mich schon etwas geschockt“, erklärte Nguyen. Daher sei auch keine Arthroskopie möglich gewesen, sondern die Schulter musste geöffnet werden.