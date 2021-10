Bericht: Marcel Rapp wird neuer Trainer von Holstein Kiel und tritt Nachfolge von Ole Werner an

Rapp war bereits in der Vergangenheit mit einem Wechsel als Cheftrainer in den Profi-Bereich in Verbindung gebracht worden. Im vergangenen April sagte er in einem Transfermarkt-Interview: "Mein Vertrag läuft bis Mitte 2022 und mein Fokus liegt voll und ganz auf Hoffenheim, diese Erwartungshaltung habe ich auch an meine Spieler. Ich lebe im Hier und Jetzt und die TSG ist ein sehr guter Arbeitgeber. Aber natürlich ist das Thema 'Schritt in Richtung Profibereich' näher und präsenter, als es noch vor drei Jahren war. Ich konnte in den letzten Jahren sehr viel lernen und mich in Ruhe entwickeln, irgendwann werde ich dann sicherlich den nächsten Schritt gehen." Mit der U19 der Hoffenheimer führt Rapp derzeit die Tabelle der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest an.