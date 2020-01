10 Thesen für 2020: Das sagt Kult-Kommentator Marcel Reif über Jürgen Klopp, den FC Bayern und die EM 2020

Was für ein Fußballjahr, dieses 2019! Jürgen Klopp gewinnt mit dem FC Liverpool den Henkelpott, Niko Kovac mit dem FC Bayern das Double. Der unantastbare Klopp hat seinen Vertrag verlängert, Kovac wurde entlassen. Bundestrainer Joachim Löw hat sich mit einem knallharten Umbruch selbst neu erfunden, sein ehemaliger Assistent Hansi Flick die Bayern wiederbelebt. In München verabschiedete sich Uli Hoeneß, in Berlin tauchte Jürgen Klinsmann wieder auf.