Marcel Reif zum Nagelsmann-Wechsel: "Die Bayern sind Herrscher, alle anderen Untertan"

München. Es kam, wie es kommen musste – auch für Marcel Reif, den omnipräsenten und weit gereisten TV-Experten von Sport1. Der 71-Jährige hat im SPORT BUZZER -Interview über den Wechsel von Julian Nagelsmann vom Cottaweg an die Säbener Straße, Münchner Alleinherrschaft, den logischen Thronfolger Jesse Marsch und den im Profifußball allgegenwärtigen Kapitalismus in Reinkultur gesprochen. „Das kann man beweinen, aber nicht ändern.“

Die Bayern sind Herrscher des deutschen Fußballs, alle anderen sind Untertan. Die einen mehr, die anderen weniger. Nagelsmanns Traum geht jetzt eben früher in Erfüllung.

Auch mit Nagelsmann hätte RB die Bayern nie geschnappt. Die werden nur dann nicht Meister, wenn ihnen sehr viele und sehr grobe Fehler unterlaufen. Ich finde das Leipziger Modell fantastisch. Klasse Trainer wie Ralph Hasenhüttl, Ralf Rangnick oder Julian Nagelsmann, eine klare Philosophie, das Scouting, die, nennen wir es Kooperation, mit dem Schwesterclub aus Salzburg , die Ausbildung junger Spieler. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass sie Spieler wie Werner oder Upamecano verkaufen müssen. Jeder, der sich verdächtig macht, wird für die Kaufclubs zum begehrten Gut. Es gibt in der Bundesliga einen großen Club, der kauft, alle anderen müssen verkaufen. Das ist Kapitalismus in Reinkultur. Das kann man beweinen, aber nicht ändern.

RB hätte Nein sagen und zusammen mit Nagelsmann in den Kampf um die Meisterschaft ziehen können.

Vertraglich gesehen gab es die. Aber man hätte sich atmosphärische Störungen und ein nicht endendes Thema in den Verein geholt. Bei einem Unentschieden gegen Bielefeld oder Stuttgart wäre gefragt worden, ob der Cheftrainer mit den Gedanken woanders ist, bei seinem Traumverein.

Nein, er hat glaubhaft versichert, dass er Verträge erfüllt und keinen Zirkus veranstaltet, wenn keine Freigabe erfolgt. Aber die Gemengelage war, wie sie war und mündete in einer vernünftigen Entscheidung.

Glauben Sie, dass Nagelsmann bei einem Nein zu einem Wechsel in Leipzig dünn drüber gegangen wäre?

So kann man das zusammenfassen.

Die Bayern haben ernst gemacht, Nagelsmann hat seinen Wechselwunsch geäußert und die RB-Chefs sagten sich, dass man Reisende nicht aufhalten kann und die Rekordablöse in Zeiten wie diesen nicht von der Hand zu weisen ist.

Nein, hätte er wahrscheinlich nicht. Aber: Der Profifußball hat sich vom normalen Leben und für uns normalen Umgangsformen längst verabschiedet. Dazu gehört ja auch, dass Clubs mit Spieler XY nicht in ein letztes Vertragsjahr gehen, entweder verlängern oder verkaufen. Auch das kann man beweinen, wird es aber nicht mehr ändern. Dass die Leipziger Fans traurig sind, kann ich nachvollziehen. Aber die Hoffnung, dass Nagelsmann bleibt, weil er die Stadt, die Fans und seine Spieler liebt, ist eine romantische Verklärung der Realitäten.

Wenn ein Spieler trotz Vertrages weg will, ist das eine andere Geschichte als bei einem Trainer. RB hat diverse Verrenkungen hingelegt, um Nagelmann zu bekommen. Er ist das Gesicht des Clubs, hat Spieler kraft seiner Wassersuppe nach Leipzig gelockt. Vieles fußt auf Nagelsmann. Wo bleibt das Bewusstsein für Verantwortung fürs große Ganze? Anders gefragt: Hätte der Redaktionsleiter Reif sein Team wegen eines anderen Angebots über Nacht verlassen?

Ich bin Gott sei Dank nicht für die Lebensplanung anderer Menschen zuständig. Vielleicht hört er mit 39 auf und mäht den Rasen in seinem Garten. Vielleicht ruft Real Madrid an. Ich bin mir übrigens sicher, dass es bei RB erfolgreich weiter gehen wird.

Wenn es normal läuft, hat Nagelsmann mit zarten 39 Jahren zehn bis zwölf Titel geholt. Und was macht er dann? Wäre er nicht besser beraten gewesen, etwas später ins obere Regal zu greifen?

Ja, das wäre die logische und organisch gewachsene Lösung. Er kennt den RB-Fußball und viele RB-Spieler, wird nicht alles über den Haufen werfen. Wenn RB Mourinho holen würde, kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Spieler sagt, 'he, da hab ich bei meiner Vertragsunterschrift etwas anderes verstanden´. Dazu wird es mit Marsch nicht kommen.

Diverse Spieler werden Nagelsmann trotzdem hinterher trauern.

Wer mit Herrn Nagelsmann ins Abendrot reiten wollte, wird sich schnell an einen anderen Trainer gewöhnen. Die erste und wichtigste Philosophie für einen Spieler ist der Scheck am Monatsanfang. Dass Spieler mitbestimmen, wer sie trainiert, ist einstweilen nicht vorgesehen. Wobei ich mir bis vor kurzem auch nicht vorstellen konnte, dass derartige Summen an Ablöse für Trainer gezahlt werden. Da gab es ein, zwei Beispiele im Ausland, aber doch nicht hier. Dann kamen Rose, Hütter und Nagelsmann um die Ecke.