Erste Laufeinheit und Nominierung für Champions-League-Kader: Marcel Sabitzer startet beim FC Bayern

Neuzugang Marcel Sabitzer hat am Freitag erstmals nach seinem Transfer zum FC Bayern München eine Laufeinheit an der Säbener Straße absolviert. Schon in der kommenden Woche soll der ehemalige Kapitän von RB Leipzig am Mannschaftstraining teilnehmen. Zudem wurde Sabitzer, wie erwartet, für den Champions-League-Kader des FCB nominiert.