Marcel Sabitzer markiert RB Leipzigs Treffer der Saison

Leipzig. Tore im Überfluss gab es in der abgelaufenen Saison bei RB Leipzig nicht, zumindest nicht im Vergleich zu anderen Spielzeiten. Das Stürmerproblem zog sich durch die gesamte Spielzeit, besserte sich immer nur kurzzeitig. Dennoch sorgten die Messestädter für einige sehenswerte Buden. Eine davon haben die Fans nun zum Tor der Saison 2020/21 gewählt. Und zwar den Treffer von Kapitän Marcel Sabitzer im Heimspiel gegen die Hertha. Mit seinem Traumtor, einem Distanzschuss aus rund 30 Metern, in der 28. Minute brachte er den Leipzigern die 1:0-Führung gegen die Alte Dame aus der Hauptstadt. Der Schuss aus der Ferne setzte sich bei der Fan-Abstimmung gegen Yussuf Poulsens Volley von der Strafraumkante beim Auftritt in Augsburg durch.

