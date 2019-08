Drei Tore und drei Vorlagen in zwei Spielen: Marcel Sabitzer ist RB Leipzigs Mann der Stunde

Leipzig. RB Leipzigs Marcel Sabitzer, der sonst meist sehr abgeklärt, fast reserviert auftritt, konnte sich diesmal ein kleines Schmunzeln nicht verkneifen. Ein Reporter wollte nach dem 4:0-Auftaktsieg gegen Union Berlin, zu dem der Österreicher drei Vorbereitungen und einen Treffer beigesteuert hatte, in der Mixed Zone wissen, was denn in der Sommerpause mit ihm passiert sei. "Ich hatte letzte Saison schon viele Möglichkeiten. Da hat die Leichtigkeit gefehlt. Irgendwie habe ich mir die zurückgeholt", lautete die Antwort.

Leicht sieht es tatsächlich aus, was Sabitzer dieser Tage auf dem Spielfeld veranstaltet. Schon zum Pflichtspielauftakt, dem 3:2-Erfolg gegen den VfL Osnabrück in der ersten Runde des Pokals hatte er mit einem bärenstarken Auftritt und zwei Toren ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den Berliner Aufsteiger spulte er erneut ein immenses Laufpensum ab, war an nahezu jedem gefährlichen Angriff beteiligt.

*Nagelsmann lobt *

Ganz neu ist das zumindest nicht, wie auch Julian Nagelsmann nach der Partie feststellte: "Er hat auch letztes Jahr schon viele gute Offensivaktionen gehabt, aber da hat ihm immer so ein bisschen der Punch gefehlt." Woher die neue Kaltschnäuzigkeit vor und der Zug zum Tor plötzlich kommen, wusste aber auch der 32-Jährige nicht abschließend zu klären: "Ich habe ihn in der Vorbereitung nicht anders angefasst, als die anderen." Nagelsmann stellte jedoch eine These auf: "Ich habe immer gesagt, dass ich mir mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld wünsche. Das hat er offensichtlich wörtlich und persönlich genommen. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns."

Diesen Eindruck bestätigen auch die Zahlen. Nach zwei Pflichtpspielen hat Sabitzer bereits drei Tore und drei Vorbereitungen auf dem Konto. Zum Vergleich: in der gesamten Vorsaison waren es nach 43 Auftritten gerade mal zwei Treffer und drei Vorlagen mehr. Geht es auch nur annähernd so gut für den österreichischen Nationalspieler weiter, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er auch seine erste Spielzeit in der Bundesliga toppt. 2016/17 war Sabitzer in 33 Spielen auf neun Tore und vier Vorbereitungen gekommen.

Meinungsstark und fordernd

Zur Erinnerung: Damals holte RB als Aufsteiger die Vize-Meisterschaft, spielte lange um die Meisterschaft mit. Dass es für Titel reichen könnte hatte der meinungsstarke Mittelfeldspieler zuletzt ob des jungen Alters seiner Mannschaft bezweifelt und öffentlich ein Umdenken in der Transferpolitik, also Spieler mit mehr Erfahrung gefordert.

Nun scheint der mittlerweile 25-Jährige selbst mit gutem Beispiel vorangehen zu wollen. Einstellung und Verhältnis zum neuen, nur sieben Jahre älteren Chef-Coach passen. "Er gibt mir viele Freiheiten. Das tut mir gut. Ich bewege mich viel zwischen den Linien, bin immer anspielbar. Da hast du kurze Wege zum Tor. Mir gefällt, wie der Trainer spielen lässt. Da will ich auch was zurückzahlen", gab Sabitzer nach dem Spiel das Nagelsmann-Lob zurück.

*Orban nicht überrascht *

Völlig überrascht von den beiden starken Leistungen seines Mitspielers zeigte sich derweil auch Kapitän Willi Orban nicht: "Dass er die Qualitäten hat, wissen wir. Jetzt ist auch noch ein bisschen mehr Struktur drin im Spiel. Das tut ihm gut, als spielintelligenter Spieler, der auch im letzten Pass seine Stärken hat."

Leipzigs Mann der Stunde präsentierte sich von der Kulisse in der Alten Försterei wie schon beim Auftritt in Osnabrück gänzlich unbeeindruckt: Nach seinem Tor rannte er nicht über das komplette Feld zu den eigenen Fans, sondern schickte vor den Augen der Union-Ultras, die Finger zum Herz geformt, einen Gruß an Freundin Katja und Tochter Mary Lou. Mit Eintracht Frankfurt wartet am Sonntag zum Heimspielauftakt erneut ein kampfeslustiger Gegner samt lautstarker Fanszene. Es spricht also derzeit wenig gegen einen erneuten Gala-Auftritt Sabitzers.

