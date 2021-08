Transfer wird konkret: Salihamidzic bestätigt Bayern-Werben um Sabitzer - Spitze gegen Matthäus

Der FC Bayern wirbt auf der Zielgeraden der Wechselperiode wohl weiter intensiv um Marcel Sabitzer von RB Leipzig . Einem Bericht der Bild zufolge bereiten die Münchner ein Angebot in Höhe von 16 Millionen Euro für den österreichischen Nationalspieler vor. Mit dem Profi, dessen Vertrag bei den Sachsen im Sommer 2022 ausläuft, soll sich der Rekordmeister bereits grundsätzlich einig sein. Auch Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic wagte sich vor dem Bundesliga -Spiel am Samstagabend gegen Hertha BSC aus der Deckung.

"Wir haben uns mit dem Spieler beschäftigt. Er könnte ein Thema werden", bestätigte der Manager bei Sky: "Wir werden sehen, was in unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten liegt." Salihamidzic verwies mit Blick auf den Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint Germain oder den sich anbahnenden Transfers von Cristiano Ronaldo zu Manchester United und von Kylian Mbappé zu Real Madrid, dass die Münchner auf dem Transfermarkt "vernünftig handeln" und angesichts der finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie vergleichsweise zurückhaltend agieren werden. So bezeichnete Salihamidzic eine Transfer von Nationalspieler Matthias Ginter nach München als "eher unwahrscheinlich". Fragen zu Ginters Gladbacher Klubkollegen Jonas Hofmann wich er indes aus.

Eine kurz zuvor von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geäußerte Kritik an der Personalpolitik der Bayern konterte Salihamidzic entschieden. "Vielleicht", so mutmaßte der Manager, habe Matthäus von der Corona-Pandemie "nichts mitbekommen." In diesem Sommer investierten die Münchner einzig in Dayot Upamecano eine Ablöse. Der Innenverteidiger kam für 42,5 Millionen Euro aus Leipzig. Das Transferfenster schließt am kommenden Dienstag.