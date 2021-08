Marcel Sabitzer erklärt Transfer: "Schon als Kind war mein Bayern-Trikot mein großer Stolz"

Marcel Sabitzer beginnt das Kapitel FC Bayern mit einer Liebeserklärung an seinen neuen Klub. "Ich bin sehr glücklich, für den FC Bayern spielen zu dürfen. Schon als Kind war mein Bayern-Trikot mein großer Stolz, jedes Jahr zu Weihnachten bekam ich ein neues. Ich werde alles für diesen Verein geben, möchte so viele Spiele wie möglich gewinnen und natürlich viele Titel holen", sagte der Mittelfeldspieler, nachdem er am Montag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben hatte . Dem Vernehmen nach fließen als Ablöse rund 15 Millionen Euro an RB Leipzig. Beim deutschen Rekordmeister wird Sabitzer die Nummer 18 auf dem Trikot tragen.

Sein Debüt für die Bayern könnte der österreichische Nationalspieler am 11. September beim Bundesliga-Gastspiel in Leipzig geben. Voraussetzung: Sabitzer wird bis dahin fit. Derzeit laboriert der 27-Jährige an einer Adduktorenverletzung, die seinen Einsatz in den anstehenden Länderspielen verhindern. Ob ein noch längerer Ausfall droht, scheint offen. In jedem Fall wird Sabitzer bei seinem neuen Arbeitgeber auf alte Bekannte treffen. Im Sommer hatten bereits Trainer Julian Nagelsmann und Abwehrspieler Dayot Upamecano den Weg von Leipzig nach München angetreten.