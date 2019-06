Marcell Jansen will bis 2022 HSV-Präsident bleiben - kein Wechsel geplant

Ex-Profi Marcell Jansen will zumindest in den nächsten Jahren nicht über ein Amt im Vorstand der Fußball-AG des Zweitligisten Hamburger SV nachdenken. "Das spielt in meinen Gedanken und Planungen zurzeit überhaupt keine Rolle", sagte der Präsident des HSV e.V. in einem Interview mit der Hamburger Morgenpost.