Weltmeister-Trainer Marcello Lippi in China schwer in der Kritik: "Ein Schlag ins Gesicht"

Mit Italien wurde Marcello Lippi 2006 in Berlin Weltmeister. Was nur wenige wissen: Auch heute noch zählt der mittlerweile 71-Jährige zu den bestbezahlten Trainern der Welt. Lippi kassiert als Nationalcoach von China das stolze Jahresgehalt von etwa 22 Millionen Euro. Damit spielt der Italiener in den Sphären der ganz großen Trainer um Pep Guardiola, José Mourinho & Co. - und das nach Meinung vieler Chinesen zu Unrecht.