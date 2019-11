Rücktritt: Marcello Lippi nicht länger Nationaltrainer von China

Der Italiener Marcello Lippi ist nach nur vier Pflichtspielen als chinesischer Nationaltrainer zurückgetreten . „Ich übernehme die volle Verantwortung und gebe hiermit meinen Rücktritt bekannt“, sagte der 71-Jährige nach der 1:2-Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Syrien am Donnerstag in Dubai. In der Gruppe A belegen die Chinesen nach vier Partien mit fünf Punkten Rückstand den zweiten Platz hinter Syrien.

Weltmeister-Trainer Marcello Lippi in China schwer in der Kritik: "Ein Schlag ins Gesicht"

Der 71-Jährige stand zuletzt heftig in der Kritik. Der ehemalige Trainer von Juventus Turin hatte bekannt gegeben, dass er bei der anstehenden Ostasien-Meisterschaft im Dezember (10. bis 18. Dezember) sein Team nicht betreuen werde. Stattdessen bliebe er lieber in Italien und sein Co-Trainer Li Tie solle die Mannschaft betreuen. In China löste das eine Welle der Entrüstung aus. Ein "Schlag ins Gesicht" sei Lippis Verzicht auf die Reise zum Turnier, das in Südkorea stattfindet, eine geradezu sträfliche Vernachlässigung seines Amtes. Jetzt also zog Lippi selbst die Reißleine.