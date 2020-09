Marcelo Brozovic dementiert Gerüchte um Bayern-Transfer - und deutet Inter-Verbleib an: "Ich liebe Mailand"

Einen Transfer von Marcelo Brozovic zum FC Bayern München wird es in diesem Sommer doch nicht geben. Der Mittelfeldspieler von Inter Mailand äußerte sich zu den aufgekommenen Gerüchten um seine Person über Instagram. "Liebe Nerazzurri-Fans, aus Respekt für dieses Trikot habe ich mich nie dazu geäußert, was in den letzten Wochen über mich geschrieben wurde und ich werde es auch jetzt nicht tun", so Brozovic. Der 27-Jährige weiter: "Ich habe immer alles für Inter und diese Stadt gegeben, in der ich mich wie zuhause fühle. Ich liebe dieses Trikot, ich liebe Mailand und ich kann es kaum erwarten, noch lange für die Nerazzurri zu kämpfen. Forza Inter!".