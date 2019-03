Bericht: Real-Madrid-Star Marcelo mit Juventus Turin einig - Wiedersehen mit Ronaldo?

Als erster Spieler der Geschichte knackte Cristiano Ronaldo in der Champions League die 100-Tore-Marke. © imago

Marcelo ist bei Real unzufrieden

Marcelos Vertrag in Madrid läuft noch bis zum Sommer 2022, entsprechend wird eine Ablösesumme fällig. Sein Marktwert liegt laut dem Portal transfermarkt.de derzeit bei 35 Millionen Euro. Dass der 58-malige Nationalspieler bei den Königlichen keine Zukunft mehr hat, zeichnete sich in dieser Saison bislang deutlich ab. Marcelo verlor seinen Stammplatz an den jungen Spanier Sergio Reguilon. Daraufhin beschwerte er sich bei Real-Sportdirektor Jose Angel Sanchez - inklusive der Forderung, trotz des noch laufenden Vertrags im Sommer wechseln zu dürfen.