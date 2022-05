"Überrascht" von Klose-Gerüchten: Marco Antwerpen reagiert auf Trainer-Wirbel in Kaiserslautern

Cheftrainer Marco Antwerpen erwartet, dass er Trainer des 1. FC Kaiserslautern bleibt und den Drittligisten in der Relegation betreut. "Davon gehe ich aus", sagte der 50-Jährige am Dienstag der Rheinpfalz. Die Pfälzer hatten nach zuletzt drei Niederlagen einen direkten Aufstiegsplatz in der 2. Liga verspielt und Spekulationen über eine mögliche Ablösung vor den Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden (20. und 24. Mai) ausgelöst. Der Klub selbst hat dazu bisher keine Stellungnahme abgegeben.

