Marco Bode stimmt Werder Bremen auf Abstiegskampf ein: "Florian Kohfeldt lebt das sehr gut vor"

Ungeachtet der schlechtesten Hinrunde der Bremer Vereinsgeschichte ist Werders Aufsichtsratsboss Marco Bode weiter vom Klassenerhalt überzeugt. „Trotz aller Sorgen sollten wir darauf vertrauen, dass diese Mannschaft über Stärken verfügt und deutlich besser spielen kann, als sie es in der Hinserie getan hat“, sagte Bode in einem am Mittwoch auf der Homepage von Werder Bremen veröffentlichten Interview.

Der volle Werder-Fokus liegt auf dem Abstiegskampf

Mit gutem Beispiel geht Trainer Florian Kohfeldt voran, so der Eindruck des ehemaligen Stürmers. "Er lebt das sehr gut vor, so wie wir das alle versuchen. Ich erlebe ihn, soweit das sein kann, sehr gut erholt und voller Energie", erklärte Bode. Aus Sicht des 50-Jährigen vermittele der Coach in Richtung Team und allem drumherum, dass der volle Fokus auf dem Abstiegskampf liege. "Dass wir das akzeptieren müssen, dass jeder kapiert, in welcher Lage wir sind", ergänzte der frühere Werder-Profi.