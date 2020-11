Gehälter, TV-Gelder & Co.: Werder-Boss Marco Bode macht konkrete Reformvorschläge

Werder Bremens Aufsichtsratsboss Marco Bode hat sich für Veränderungen im Fußball ausgesprochen und konkrete Ziele von Reformen genannt. „Ein Ziel ist sicherlich, den Wettbewerb so spannend, fair und gerecht wie möglich zu machen“, sagte der 51-Jährige in einem Interview der Süddeutschen Zeitung. „Das zweite Ziel ist, die Identifikation mit den Fans zu erhalten oder zu erneuern. Und das dritte ist, die Vereine gerade mit Blick auf Corona robuster aufzustellen.“

In diesem Zusammenhang sei er ein Freund davon, „die Möglichkeit einzuräumen, über eine hart definierte Grenze hinausgehen zu dürfen - wenn man dafür dann eine Art Abgabe zahlt“, sagte Bode. „Die sollte dann nicht direkt an andere Vereine, sondern vielleicht eher in einen Krisenfonds oder in soziales Engagement der Liga gehen.“