Marco Friedl über Transfer-Zoff mit Werder Bremen: "Ich würde es heute anders machen"

Abwehrspieler Marco Friedl hat sich noch einmal für sein Verhalten rund um den von ihm angestrebten Wechsel von Werder Bremen zu Union Berlin entschuldigt. "Ich würde es heute anders machen", sagte der österreichische Nationalspieler am Mittwoch. Friedl hatte vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock Ende August erklärt, er sehe sich nicht in der Lage, in dem Spiel für den Bundesliga-Absteiger aufzulaufen .

Dies war von vielen Fans als Streik aufgefasst worden, um einen Transfer zu erzwingen. Dementsprechend heftig fielen die Reaktionen in den sozialen Medien aus. "Ich habe vorher nicht gewusst, dass es so ein großes Thema und so ein großer Rummel um meine Person wird", gab Friedl nun zu. Werder-Coach Markus Anfang hatte den 23-Jährigen nach dessen Verhalten in den folgenden beiden Spielen nicht eingesetzt und das Vorgehen als "enttäuschend" bezeichnet. Erst am Sonntag beim 0:3 in Dresden stand Friedl wieder in der Startelf.