Transfer-Zoff: Friedl lehnt Werder-Einsatz ab – Baumann: "Sehr, sehr komisch"

Zwei Tage vor Transferschluss liegen die Nerven bei Marco Friedl offenbar blank. Am Sonntag kam der Innenverteidiger von Werder Bremen beim Zweitliga-Spiel gegen Hansa Rostock nicht zum Einsatz. Der Österreicher hatte die Verantwortlichen des Bundesliga-Absteigers am Samstagabend nach dem Abschlusstraining darüber in Kenntnis gesetzt, dass er sich trotz noch bis 2023 laufenden Vertrages nicht imstande sehe, für den SVW aufzulaufen. Ihm liegt laut Medienberichten ein Angebot von Bundesligist Union Berlin vor.

Werders Sport-Geschäftsführer Frank Baumann kündigte gegenüber Sky eine "signifikante" Strafe an und kritisierte Friedl für dessen Vorgehen, das an Frankfurt-Profi Filip Kostic und an den zu Norwich gewechselten Ex-Bremer Josh Sargent erinnert, scharf. "Wir haben leider auch in der Bundesliga erlebt, dass es eine Sitte ist, die im Fußball Einzug erhält", sagte Baumann. "Wir sind wieder in der Vorbereitung auf ein Spiel gestört worden und deshalb über diese Entscheidung sehr enttäuscht."