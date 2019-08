Marco Höger über "Publikumsmagnet" Modeste, seine Liebe zum 1. FC Köln und die Probleme von Schalke 04

Als ich nach Köln gekommen bin, war er schon da. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Auch als er in China war, hatten wir ständig Kontakt. Wenn er mal zu Besuch in Köln war, haben wir uns regelmäßig gesehen. Es ist eine Freundschaft entstanden. Wir machen auch außerhalb des Platzes viel zusammen.

Natürlich hat er eine Riesenqualität. Aufgrund des ganzen Theaters rund um den Transfer konnte er aber lange Zeit nur trainieren. Das war ihm bei den Spielen in der Rückrunde teilweise noch anzusehen. Es wird ihm gut tun, die ganze Vorbereitung zu absolvieren. Danach wird er sicher an seine früheren Leistungen anknüpfen.

Timo und ich sind Kölner Jungs und in der Stadt verwurzelt – auch Jonas lebt mittlerweile seit vielen Jahren hier. Für uns war es daher im Vergleich zu anderen Spielern etwas einfacher, diesen Schritt zu machen. Es war klar unsere Absicht, damit ein Zeichen zu setzen. Wir sind sehr froh, dass wir mit der Rückkehr in die Bundesliga das erreicht haben, was wir uns zusammen vorgenommen haben.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Was würden Sie aktuell einem jungen, talentierten Spieler raten?

Die Bundesliga wird im internationalen Vergleich immer häufiger in Frage gestellt, gehört für mich aber nach wie vor zu den drei besten Ligen in Europa. Als junger Spieler hat man in Deutschland alle Möglichkeiten. Man hat optimale Rahmenbedingungen und kann sich hier gut entwickeln. Deshalb würde ich jedem jungen Spieler dazu raten, in die Bundesliga zu gehen.