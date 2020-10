Marco Napps und Sye Tekeste schließen sich dem TSV Stelingen an

„Schade ist nur, dass uns die Punkte nach dem Ende der Vorrunde wieder abgezogen werden“, sagt TSV-Trainer Marko Orsolic, der mit seinem Team am Sonnabend (16 Uhr) beim TSV Wetschen zu Gast ist. „Wir sind gespannt, kennen den Gegner überhaupt nicht“, sagt Orsolic.

Zehn Punkte aus vier Spielen – der TSV Stelingen hat als Aufsteiger einen Traumstart in die Saison hingelegt und grüßt von der Tabellenspitze der Landesliga-Staffel Nord.

Im Kader des TSV Stelingen gibt es trotz des guten Starts noch Veränderungen.

Napps braucht noch Zeit ...

Marco Napps (vereinslos, früher Jugend von Arminia Hannover) hat sich zum Ende seiner Polizei-Ausbildung dem TSV angeschlossen. „Er braucht aber noch ein wenig Zeit, um wieder in den Wettkampfmodus zu kommen“, sagt Orsolic über den Mittelfeldspieler.

... Tekeste soll sofort weiterhelfen

Sofort eine Verstärkung soll dagegen Sye Tekeste sein. Er legte zuletzt eine Fußballpause ein, war davor unter anderem beim OSV Hannover und TuS Celle aktiv. „Von ihm erhoffe ich mir sehr viel. Er ist schnell und kann in der Offensive auf vielen Positionen eingesetzt werden.“

Tekeste ersetzt quasi Anil Yesil, der den TSV verlassen wird und ebenfalls Offensiv-Allrounder war. Yesil hat eine Arbeitsstelle bei einer Bank in Hamburg gefunden, zieht daher in die Hansestadt und wird dort auch in Kürze seine Verlobte heiraten.