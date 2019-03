BVB-Star Marco Reus: Baby-Termin von Freundin Scarlett Gartmann wohl vor Bayern-Spiel

Baby-Glück bei Marco Reus. Die Tochter des Kapitäns von Borussia Dortmund kommt laut einem Bericht der Bild bereits in Kürze auf die Welt. Die Reus-Freundin Scarlett Gartmann (25), die das Geschlecht des gemeinsamen Babys via Instagram verraten hatte, ist demnach bereits im neunten Monat schwanger. Der Entbindungstermin soll in rund zwei Wochen stattfinden, also rund herum um das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Spitzenreiter FC Bayern München und dem punktgleichen Verfolger Borussia Dortmund am 6. April.