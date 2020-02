BVB-Kapitän Marco Reus spricht über Comeback-Termin: "Bin gut im Plan" 

Rund zwei Wochen nach seiner im DFB-Pokal bei Werder Bremen (2:3) erlittenen Muskelverletzung hat Kapitän Marco Reus einen Einblick in seine Genesungs-Fortschritte gegeben und einen möglichen Comeback-Termin genannt. So sagte der Nationalspieler vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend gegen Paris St. Germain auf die Nachfrage, ob er im zweiten Duell mit den Franzosen am 11. März wieder auf dem Platz stehen werde: "Ich hoffe es und werde mir Mühe geben. Ich bin sehr gut im Plan" Allerdings bremste der 30-Jährige am Sky-Mikrofon mit Blick auf eine baldige Rückkehr zugleich die Erwartungen.