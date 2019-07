Marco Reus: Meister-Ansage an den BVB - FC Bayern muss mit eigenen Waffen geschlagen werden

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

Marco Reus: Meister-Ansage gegen den FC Bayern alternativlos

Reus habe keine andere Wahl, als die Meister-Ansage noch vor Saisonstart so forsch zu formulieren: "Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wenn wir mit dieser Mannschaft sagen würden, dass wir nur oben dranbleiben wollen, ginge das auf Kosten unserer Glaubwürdigkeit", so Reus. In der vergangenen Saison sei die junge BVB-Mannschaft laut dem 30 Jahre alten Nationalspieler dagegen noch nicht bereit gewesen, mit dem medialen Druck umzugehen, der aus einer solchen Aussage resultiere.

Reus zum Fußballer des Jahres gewählt

BVB gab für Meister-Wunsch bisher mehr für Transfers aus als der FC Bayern

In einem Punkt ist der BVB in dieser Saison übrigens bereits jetzt schon Deutscher Meister vor dem FC Bayern - beim Geldausgeben: Aktuell liegen die Transfer-Ausgaben von Borussia Dortmund in diesem Sommer bei knapp über 127 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der amtierende Meister FCB gab bisher nur 118 Millionen Euro für Transfers aus.

Doch nicht nur die neuen Stars sollen die Meister-Ansage von Reus an den BVB umsetzten - auch eine Erkenntnis aus der Vorsaison soll helfen. "Wenn wir die sieben oder neun Punkte Vorsprung länger verteidigt hätten, hätte das den Druck auf den FC Bayern erhöht. Um vor den Bayern zu landen, muss alles passen, vom 1. bis zum 34. Spieltag. Du brauchst vor allem Konstanz", stellte Reus fest. Der BVB müsse "dahin kommen, auch in diesen Spielen gegen sogenannte kleinere Gegner zu einer gewissen Leichtigkeit zu finden", so die Reus-Forderung.

FC Bayern für Reus ein BVB-Vorbild: Mit eigenen Waffen schlagen

Vorbild dabei soll laut Reus ausgerechnet die Konkurrenz aus München sein: "Die Bayern gewinnen mitunter Spiele leicht mit 3:0, ohne richtig Kräfte zu lassen, während wir gegen denselben Gegner dafür extrem hart arbeiten müssen. Das entspricht zwar unserem Naturell, aber hintenraus fehlen dir dann am Ende ein paar Körner."

