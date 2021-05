Verletzungsmisere, Final-Pleiten, EM-Fragezeichen: Warum der BVB trotzdem auf den Reus-Effekt setzt

Schon vor dem DFB-Pokalfinale, in dem an diesem Donnerstag (20.45 Uhr, ARD und Sky) Borussia Dortmund und RB Leipzig aufeinandertreffen, ist klar, dass der Abend ganz gut zur Karriere des Marco Reus passen wird. Entweder muss der von so vielen bitteren Wendungen des Schicksals betroffene Kapitän des BVB wieder einmal eine Finalniederlage verkraften. Oder er wird nach der Partie den Pokal entgegennehmen, allerdings in einem leeren Stadion, ohne Möglichkeit für eine große Party. Als er 2017 mit dem Gewinn des DFB-Pokals seinen bislang einzigen großen Titel feierte, trübte ein im Finale gerissenes Kreuzband seine Freude ein.

Die tragischen Geschichten über die aufgrund von Verletzungen verpassten Turniere mit dem Nationalteam 2014 und 2016 sind oft erzählt worden, und als Reus 2018 als Führungskraft zur WM nach Russland reiste, waren die Mitspieler und der Trainer müde, inspirationslos, nicht konkurrenzfähig. Nun steht der mittlerweile 31 Jahre alte Reus in einem weiteren großen Endspiel, und ist zuversichtlich. "Es wird nicht einfach, aber ich glaube, dass wir in den letzten Wochen einen guten Teamspirit haben, gut gespielt haben, dass wir so ein bisschen in einem Flow sind", sagte er Anfang der Woche gegenüber der Sportschau, aber das nächste Unglück lauert schon: Reus‘ Nominierung für die EM ist nach einer wechselhaften Saison alles andere als sicher.