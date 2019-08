Reus gibt Handspiel vor BVB-Tor gegen Uerdingen zu: "In der Bundesliga nicht regulär"

Borussia Dortmund hat seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals zwar gegen den Drittligisten KFC Uerdingen souverän gelöst, frei von Diskussionen war der 2:0-Sieg der Dortmunder aber auch nicht. Nach dem Spiel gab es neben der Party um Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz nur noch ein zweites großes Thema, das im Düsseldorfer Stadion für Gesprächsstoff sorgte: Das 1:0 durch Marco Reus.

Denn der Kapitän des BVB hatte das Tor nicht regulär erzielt - das gab der 30-Jährige selbst nach dem Spiel zu. "Ich glaube, in der Bundesliga wäre es kein reguläres Tor gewesen, es wäre durch den Videobeweis wohl abgepfiffen worden" , sagte der Nationalspieler über seinen kurz nach der Pause erzielten Treffer, der von Schiedsrichter Sascha Stegemann aber nicht zurückgepfiffen wurde.

Einzelkritik: Der BVB in Noten gegen den KFC Uerdingen

Reus war der Ball an den Oberarm gesprungen - laut neuer Regelauslegung irregulär

Was war passiert? Reus hatte sich in der 49. Minute nach einem langen Ball von Manuel Akanji gegen seinen früheren BVB-Teamkollegen Großkreutz behauptet, dabei aber mit dem angelegten Oberarm gespielt.

Zorc kündigt Veränderungen im BVB-Kader an: "Wird noch einiges passieren"

Das räumte der Star nach Ansicht der TV-Bilder auch ein. "Wenn ich es so sehe, ist es Handspiel“, sagte er. Der Ball war dem Nationalspieler bei der Annahme unmittelbar vor dem Treffer an den angelegten Oberarm gesprungen, was nach neuer Auslegung der Regel auch bei unabsichtlichen Bewegungen abzupfeifen ist.