BVB-Kapitän Marco Reus ätzt nach Peinlich-Auftritt gegen Paderborn: "Man hat sich richtig geschämt"

Nach der desolaten Leistung von Borussia Dortmund in den ersten 45 Minuten gegen den SC Paderborn (3:3) hat Marco Reus mächtig Dampf abgelassen. Nur dank seines Last-Minute-Treffers rettete der BVB noch ein Remis gegen den Tabellenletzten. Im Anschluss an die Partie legte Reus beim Streamingdienst DAZN richtig los. "Wir müssen uns bei allen Leuten für die Leistung entschuldigen. Ich habe keine Erklärung für die erste Halbzeit. Keine Ahnung, was wir da fabriziert haben. Man hat sich richtig geschämt. So dürfen wir nie, nie wieder auftreten. Das war absolute Scheiße“, sagte der Dortmunder Kapitän.

Reus: "Haben richtig einen mitbekommen"

Schon in der fünften Minute kassierte der BVB nach einem eigenen Eckball das 0:1 durch Streli Mamba, der in der 37. Minute seinen Doppelpack peferkt machte. Auch der dritte Treffer kam nach einem Paderborner Konter zustande, an dessen Ende Gerrit Holtmann den Dortmunder Keeper Roman Bürki zum 0:3 aus Dortmunder Sicht tunnelte. Diese Reihe von Gegentoren nach eigenen Fehlern kritisierte Reus scharf. "Darüber müssen wir sprechen, anders geht es nicht. Mit einem blauen Auge sind wir nicht davon gekommen, wir haben richtig einen mitbekommen", ätzte der Dortmunder Torjäger.

Die Kritk an Trainer Lucien Favre ist in den vergangenen Wochen immer lauter geworden. Nach einer Aufholjagd gegen Inter Mailand (3:2 nach 0:2) in der Champions League hatte der BVB eine bittere 0:4-Klatsche beim FC Bayern hinnehmen müssen. Nach der Länderspielpause sollte gegen das Schlusslicht aus Paderborn die Trendwende gelingen - doch weit gefehlt. Die Lage wird für Favre nach dem Last-Minute-Remis gegen den SCP sicher nicht ruhiger.

Reus stellt sich vor Favre: "Stellt uns super ein"

Doch Kapitän Reus lässt keine Zweifel am BVB-Coach aufkommen. "Ehrlich gesagt stellt uns der Trainer jedes Mal super ein", erklärte der 30 Jahre alte Nationalspieler - und griff stattdessen seine Teamkollegen an: "Wir sind dafür verantwortlich, auf dem Platz unsere Leistung zu zeigen. Da muss sich jeder an seine eigene Nase fassen. Wir müssen alle verteidigen, alle angreifen. Das passt gerade überhaupt nicht. Wir dürfen so etwas nicht anbieten."