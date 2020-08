Marco Reus zurück im BVB-Mannschaftstraining - Teamkollegen empfangen Kapitän mit Applaus

Nach monatelanger Verletzungspause ist Marco Reus ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund zurückgekehrt. Trainer Lucien Favre eröffnete die Einheit am Mittwoch mit den Worten "Marco ist wieder da", die Teamkameraden reagierten darauf mit lautstarkem Applaus, Anschließend absolvierte Reus zumindest Teile der Übungen gemeinsam mit seinen Kollegen. Bereits am Mittwoch hatte der 31-Jährige ein Video bei Instagram veröffentlicht, das ihn beim Schuften für seine Rückkehr zeigt. Dabei ist auch zu sehen, wie er einige Übungen mit dem Ball absolviert. Die Sport Bild hatte daraufhin berichtet, dass der Nationalspieler früher als erwartet ins Training zurückkehren werde .

Ende Juli hatte der BVB noch vermeldet, dass Reus weiter "auf unbestimmte Zeit" ausfalle. Grund: Eine Sehnenentzündung an der bereits zuvor verletzten Adduktorenmuskulatur. Anschließend war bereits spekuliert worden, dass der Offensivallrounder dem deutschen Vizemeister auch beim Bundesliga-Start am 19. September gegen Borussia Mönchengladbach oder gar noch länger nicht zur Verfügung stehen könnte. Reus hatte sich die hartnäckige Verletzung im vergangenen Februar zugezogen. Beim Dortmunder Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal bei Werder Bremen (2:3) war er kurz vor dem Ende ausgeschieden und konnte seitdem nicht mehr in den Spielbetrieb eingreifen.