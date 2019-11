Bericht: BVB muss ohne Kapitän Marco Reus gegen FC Bayern starten

Das ist richtig bitter für den BVB! Wie die Bild am Samstagmittag berichtet, wird Borussia Dortmund im Spitzenspiel beim FC Bayern (18.30 Uhr, hier imSPORTBUZZER-Liveticker) auf Marco Reus verzichten müssen - zumindest für die Startelf hat es beim Kapitän der Schwarz-Gelben nicht gereicht. Seine Bänderverletzung im Sprunggelenk, die ihn schon am Dienstag beim 3:2 in der Champions League gegen Inter Mailand außer Gefecht gesetzt hatte, verhindert offenbar einen Einsatz von Beginn an.