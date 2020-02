Nächster BVB-Schock: Marco Reus fällt nach Pokal-Pleite lange verletzt aus

Murmeltiertage bei Borussia Dortmund: Wie im Vorjahr ist der BVB im Achtelfinale des DFB-Pokals an Werder Bremen gescheitert. Und wie im Vorjahr musste Kapitän Marco Reus gegen die Norddeutschen verletzt den Platz verlassen. Der 30-Jährige wurde bei der 2:3-Niederlage in der Schlussminute ausgewechselt - am nächsten Nachmittag teilten die Dortmunder eine Diagnose mit.