BVB-Kapitän Marco Reus fehlt im Top-Spiel gegen den FC Bayern: Die Verletzungsakte des DFB-Stars

Ist Marco Reus ein Pechvogel - oder schlicht extrem verletzungsanfällig? Diese Frage ist schwer zu beantworten. Fest steht: der Kapitän von Borussia Dortmund ist in seiner Karriere schon auffällig oft ausgefallen. Auch aktuell kämpft der Offensivspieler wieder mit einer Verletzung, die er auch in der rund zweimonatigen Corona-Pause nicht auskuriert hat. So fehlt Reus dem BVB im Top-Spiel gegen den FC Bayern am Dienstag (18.30 Uhr, Sky), in dem die Meisterschaft entweder wieder offener gestaltet oder vorentschieden wird.