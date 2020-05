Bericht: BVB-Kapitän Marco Reus verpasst Kracher gegen FC Bayern - Saison-Aus droht

Das wäre ein harter Schlag für Borussia Dortmund im Titel-Rennen! Nationalspieler Marco Reus verpasst nach Informationen der Bild das Spitzenspiel gegen den FC Bayern am kommenden Dienstag - und könnte darüber hinaus sogar für den Rest der Saison ausfallen. Der 30-Jährige könne nach seiner Muskelverletzung noch immer nicht mit der Mannschaft trainieren und arbeite individuell an seinem Comeback, berichtete das Blatt am Dienstagabend.