Nach Ausfall von Marco Reus gegen Inter: BVB deutet Comeback des Kapitäns gegen den FC Bayern an

Trotz des Ausfalls von Marco Reus in der Champions League am Dienstagabend gegen Inter Mailand hat Borussia Dortmund den Einsatz des Kapitäns im Bundesliga-Topspiel am Samstag beim FC Bayern noch nicht abgeschrieben. Man habe alles versucht, um den am Sprunggelenk verletzten Nationalspieler für die Partie gegen Inter einzatzbereit zu bekommen, sagte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl vor der Begegnung gegen die Italiener bei DAZN und ergänzte: "Wir haben aber trotzdem große Hoffnung, dass es für Samstag noch reicht."