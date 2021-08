BVB-Star Marco Reus will in Nationalmannschaft zurückkehren: "Natürlich habe ich Lust"

Nach den lobenden Worten des neuen Bundestrainers Hansi Flick hat Marco Reus seine Bereitschaft für ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft signalisiert. "Natürlich habe ich Lust", sagte der 32-Jährige nach seiner starken Leistung beim 5:2 von Borussia Dortmund zum Bundesliga-Start gegen Eintracht Frankfurt. Er werde mit Flick "sicherlich Kontakt" haben, meinte der BVB-Kapitän bei Sky: "In den nächsten Wochen stehen ja Länderspiele an. Es ist immer eine Ehre, für Deutschland zu spielen." Anzeige

Seine Teilnahme an der Europameisterschaft hatte der Offensivallrounder allerdings abgesagt und darauf verwiesen, dass sein stark belasteter Körper eine Pause brauche. Das bislang letzte seiner insgesamt 44 Länderspiele (13 Tore) bestritt der in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen geplagte Routinier im Oktober 2019 während der EM-Qualifikation in Estland. Reus steuerte zum 3:0 eine Vorlage bei.