Löw erklärt Nicht-Nominierung von BVB-Star Marco Reus: "Braucht Stabilität und Durchhaltevermögen"

Der als verletzungsanfällig geltende Reus hatte auch in diesem Jahr wegen einer Adduktorenblessur monatelang pausieren müssen. Erst kurz vor Saisonbeginn meldete sich Reus wieder fit und gab für den BVB in einem Testspiel gegen Sparta Rotterdam sein Comeback. Doch Favre ist nach wie vor vorsichtig, dosiert die Einsatzzeiten für seinen Kapitän in den vergangenen Wochen. "Wenn jemand Marco aus den Jahren gut kennt, dann ist es Lucien", sagte Löw am Dienstag über den Schweizer, der Reus bereits vor dessen Wechsel zu den Schwarzgelben in gemeinsamen Zeiten bei Borussia Mönchengladbach trainiert hatte (2011 bis 2012): "Wir wissen um die Situation von Marco." Reus müsse gut über den Winter kommen. "Wir hoffen, dass er in dieser Saison in einen guten Rhythmus kommt und ohne Verletzung bleibt", ergänzte Löw.