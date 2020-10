Dietmar Hamann attackiert BVB-Kapitän Marco Reus: "Dortmund ist derzeit ohne ihn besser"

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat die Rolle und die derzeitige Leistungsfähigkeit von Kapitän Marco Reus als Problem bei Borussia Dortmund ausgemacht. "Was fehlt den Dortmundern? Mentalität, Führung. Du kannst keinen Kapitän haben, der nur die Hälfte der Spiele macht", sagte der 47-Jährige am Sonntagmittag bei Sky90 und spielte auf die Verletzungsanfälligkeit des Routiniers an. Doch auch wenn Reus zuletzt auf dem Platz stand, hat er Hamann nicht im Ansatz überzeugt. Als Beleg führte der Sky-Experte unter anderem die 1:3-Pleite zum Auftakt der Champions League bei Lazio Rom an.

Hamann zweifelt an Reus-Tauglichkeit für Kapitänsamt "Am Dienstag hat er schlecht gespielt so wie die meisten Dortmunder. Aber der Kapitän ist dazu da, dass er die anderen mitreißt", meinte Hamann und äußerte deutliche Zweifel an den Führungsqualitäten des Nationalspielers: "Ich habe nicht verstanden, warum man ihm im Sommer nicht die Kapitänsbinde abgenommen hat. Die andere Frage ist, ob ich sie ihm vor zwei Jahren gegeben hätte." Und weiter: "Du hast einen Spieler, den du mitziehen muss."

Auch eine Alternative zum derzeitigen BVB-Kapitän hat der Ex-Profi bereits ausgemacht: "Du hast mit Hummels einen brillanten Leader, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er Mannschaften führen kann, dass er Führungsqualitäten hat, dass er das Wort ergreifen kann, dass er Leute mitreißen kann." Reus müsse sich in seinem Auftreten auf dem Platz hingegen "unheimlich straffen". Hamann: "Ich kann doch nicht jemandem die Kapitänsbinde geben oder lassen, nur damit er zufrieden ist. Sie werden früher oder später ein Problem mit ihm bekommen, wenn er mal länger nicht in der Startaufstellung steht. Es ist ja nicht die Wohlfahrt. Ich kann keine Entscheidung treffen, nur damit sich ein Spieler wohlfühlt oder ihn nicht zu verärgern. Man muss machen, was am besten für die Mannschaft und den Verein ist."

Reus im Derby nur mit Kurzeinsatz Ob Reus dem Team sportlich helfen kann, glaubt Hamann ebenfalls nicht. "Ich glaube, dass die Dortmunder im Moment ohne Reus besser sind. Das hängt auch damit zusammen, dass Reyna in guter Form ist, dass Haaland in sehr guter Form ist, Brandt hat ordentlich gespielt und mit Sancho haben sie einen überragenden Spieler", meinte der Sky-Experte. Beim 3:0 am Samstag im Derby gegen Schalke 04 war Reus von Trainer Lucien Favre erst in der 77. Minute eingewechselt worden - das Spiel war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden. Überhaupt stand der 31-Jährige in allen acht BVB-Pflichtspielen der laufenden Saison nicht einmal über die volle Distanz auf dem Platz.