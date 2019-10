Joachim Löw stellt sich vor BVB-Star Marco Reus: "Hat immer die richtige Mentalität"

Löw über Reus: "Stets sehr professionell"

Reus im DFB-Trikot selten in Top-Form

Im Trikot der Nationalmannschaft schaffte es Reus äußerst selten, das auf Vereinsebene gewohnte Leistungsniveau zu erreichen - auch aufgrund zahlreicher Verletzungen, gerade vor wichtigen Turnieren. So verpasste er die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien (Syndesmosebandriss im letzten Spiel vor der WM gegen Armenien) und die Europameisterschaft 2016 in Frankreich (Schambeinentzündung). Auch in der Rückrunde der vergangenen Saison fehlte der Torjäger dem BVB in einigen Partien verletzt.