Marco Reus rechnet mit Karriereende beim BVB – Kapitän bereut Absage an FC Bayern "nicht eine Sekunde"

Ein Engagement als Cheftrainer schloss Reus in aller Deutlichkeit aus. "Im oberen Bereich auf keinen Fall. Ich bin jetzt schon 15 Jahre lang nur 100 Tage zu Hause im Jahr", sagte der Familienvater. Er sei zwar als Teil des Profifußball-Business "schon happy", aber: "Ich will nicht mehr dem Stress ausgesetzt sein." Er wolle nach dem Ende seiner Laufbahn zunächst abwarten, welche Türen sich für ihn öffnen, erklärte der gebürtige Dortmunder, der gerade von einer schweren Verletzung zurückgekehrt ist , im Gespräch mit Moderator Riccardo Basile.

Der 31-Jährige äußerte sich auch über den vielleicht schwersten Moment seiner Karriere - die verpasste WM 2014. Reus hatte sich in einem Vorbereitungsspiel einen Syndesmosebandriss zugezogen und war für das Turnier ausgefallen, das seine Teamkollegen in Rio de Janeiro gewannen. "So schön es für sie war, so schlimm war es für mich", sagte Reus, der sich immer wieder mit teils langwierigen Verletzungen herumschlagen musste. "Ich habe das Spiel geschaut und mich auch gefreut. Kurz darauf bin ich aber schlafen gegangen..."