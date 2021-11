BVB-Sportchef Zorc verteidigt Taktik von Trainer Rose und reagiert auf Reus-Kritik: "Sehr enttäuscht"

Im Bundesliga-Topspiel am 11. Spieltag musste sich Borussia Dortmund mit 1:2 (0:1) gegen RB Leipzig geschlagen geben. Durch eine schwache erste Halbzeit reichte es am Ende nicht mehr für einen Punktgewinn für die Mannschaft von BVB-Trainer Marco Rose. Nach dem Schlusspfiff übte Dortmunds Kapitän Marco Reus am Sky-Mikrofon Kritik am Spielsystem seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit: "Wir haben in der zweiten Hälfte umgestellt auf Viererkette, weil sie uns einfach deutlich besser liegt.“ Anzeige

Während Reus unmittelbar das Gespräch mit seinem Coach suchte, um die Partie gemeinsam aufzuarbeiten, äußerte sich nun auch BVB-Boss Michael Zorc zur Causa. Der 59-Jährige sieht die Kritik seines Kapitäns als falsch an. "Was hätte der Trainer denn machen sollen? Wir hatten drei verletzte Linksverteidiger und Thorgan Hazard hat diese Position zuvor nie gespielt. Da kann ich schwer mit einer Viererkette spielen", sagte der Sportchef am Sonntag zu Sport 1. Außerdem müsse die Mannschaft beide Spielsysteme beherrschen können.

Dennoch hatte er eine Erklärung für die Reus-Kritik: "Die Aussagen von Marco waren sicherlich dem großen Frust geschuldet direkt nach dem Spiel". Die Hauptsache: Alles sei bereits geklärt. "Beide haben gestern miteinander gesprochen", so Zorc am Sonntag. Für den BVB-Kapitän geht es in der Länderspielpause auf Reisen. Der 47-malige Nationalspieler wurde erneut von Bundestrainer Hansi Flick eingeladen und steht im Kader für die Länderspiele gegen Liechtenstein (11.11., 20.45 Uhr, RTL) und Armenien (14.11., 18 Uhr, RTL).