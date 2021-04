Marco Reus und Mats Hummels bei BVB-Sieg angeschlagen raus: Trainer Edin Terzic gibt Update

Einen Ausfall für das wichtige Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch fürchtet BVB-Trainer Edin Terzic allerdings nicht. "Mats hatte plötzlich ein bisschen Kreislaufprobleme und hat dann in der Halbzeitpause signalisiert, dass es nicht weitergeht", sagte der Coach, der für den Weltmeister Emre Can brachte. "Ich denke, dass das heute Abend noch ein bisschen nachwirkt, aber ab morgen dann wieder besser ist."