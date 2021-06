Bericht: Marco Reus bleibt auch unter Neu-Trainer Rose der Kapitän von Borussia Dortmund

Marco Rose trifft vor seinem Amtsantritt bei Borussia Dortmund am 1. Juli wohl schon eine wichtige Entscheidung. Laut Bild habe sich der zukünftige BVB-Coach in der Kapitänsfrage bereits festgelegt. Dem Bericht zufolge werde weiterhin Marco Reus, der freiwillig auf eine EM-Teilnahme verzichtet hat, den BVB auch in der kommenden Saison als Kapitän aufs Feld führen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sagte dazu: "Marco und Mats verstehen sich bestens. Dass Marco nach dieser langen Verletzungspause Zeit benötigt, seine Leistung zu stabilisieren, ist ja wohl einleuchtend. Wir wissen jedenfalls, was wir an ihm haben. Marco ist ein guter Kapitän." Für den neuen BVB-Coach Rose stellt sich die Frage nach einem neuen Kapitän wohl nicht. Am 1. Juli soll die Vorbereitung zunächst mit einem kleinen Kader starten. Zum Trainingslager-Beginn in Bad Ragaz am 23. Juli sollen deutlich mehr Spieler mit dabei sein. Die Nationalspieler erhalten insgesamt drei Wochen Urlaub. Das erste Pflichtspiele für Rose steht am ersten Augustwochenende im DFB-Pokal an.