Gladbach-Ikone Berti Vogts: Marco Rose kann ganz großer Trainer werden

Berti Vogts ist ein Fan von Marco Rose, dem neuen Trainer von Borussia Mönchengladbach . "Er ist auf dem Weg, ein ganz großer Trainer zu werden" , sagte der frühere Bundestrainer der Bild. Es mache wieder "richtig Spaß, Borussia anzuschauen. Rose hat ein echtes Team geformt, in dem jeder für jeden rennt. Und wenn einer nicht rennt, reagiert draußen der Coach", sagte der Rekordspieler der Gladbacher nach dem Sieg gegen Frankfurt . Die Borussia bleibt damit Tabellenführer.

Vogts sieht Chancen auf Titel für Borussia Mönchengladbach

Der 72-Jährige, mit 419 Liga-Spielen und fünf Meisterschaften Rekordspieler der Gladbacher, hofft, dass sich sein alter Verein am Ende der Bundesliga-Saison für die Champions League qualifiziert. "Wenn Gladbach es aber schafft, diese Mannschaft eine Zeit lang zusammenzuhalten, dann sind die Chancen groß, auch bald wieder einen Titel zu holen" , sagte Vogts.

Der 43-jährige Rose hatte Gladbach in dieser Saison übernommen. Derzeit führt der Europapokal-Starter die Bundesliga mit 19 Punkten die Bundesliga-Tabelle an. Zuletzt waren die Borussen 1977 deutscher Meister.

Borussia-Boss Max Eberl hatte Rose im April zum Nachfolger von Dieter Hecking bestimmt, der inzwischen den HSV trainiert. Vor der Saison hatte der Ex-Salzburger dem SPORTBUZZER verraten, was für ihn die zentrale Aufgabe in Gladbach sei. "Für mich ist wichtig, dass wir auf etwas aufbauen können, das richtig gut ist", erklärte der gebürtige Leipziger. "In erster Linie geht es darum, dass wir hier erfolgreich sind, wenn das dann auch noch spektakulär sein sollte, umso besser. Mir ist sehr wichtig zu betonen, dass wir gemeinsam etwas erreichen wollen."