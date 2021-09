"Das hat mich angefasst": Marco Rose kommentiert Wut der Gladbach-Fans nach BVB-Wechsel

Für Marco Rose wird es ein schwerer Gang, wenn er am Samstag mit seinem neuen Verein Borussia Dortmund an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Im Duell mit Ex-Klub Borussia Mönchengladbach trifft der Coach nicht nur auf ehemalige sportliche Wegbegleiter, sondern auch auf die Gladbach-Fans, die nach dem Bekanntwerden des Wechsels zur Liga-Konkurrenz im Endspurt der vergangenen Saison durchaus kritisch reagiert hatten. "Bestimmte Dinge kann ich nachvollziehen, andere gar nicht", kommentierte Rose im Gespräch mit Sky die Anfeindungen von einem Teil der Szene. "Das hat mich angefasst. Aber es geht dann auch irgendwann weiter." Anzeige

Sauer stieß den Gladbacher Anhängern insbesondere auf, dass Rose trotz seiner Aussagen, bei den "Fohlen" langfristig etwas aufbauen zu wollen, beim Interesse der Westfalenf frühzeitig die Zelte abbrach. "Ich gehe von einem gellenden Pfeifkonzert und Schmährufen gegen ihn aus", sagte Michael Weigand von der Gladbacher Fanvertretung "Supporters Club" in der Sport Bild. Mit deutlichen Worten verwies er auf die anhaltende Wut: "Wir Fans haben gemerkt, dass wir von ihm hinters Licht geführt und von ihm verarscht wurden."

Mehr Verständnis für die damalige Entscheidung des Trainers äußerte dagegen Jonas Hofmann. Via Bild startete der Nationalspieler einen Versuch, die Wogen zu glätten: "Ich finde, Marco Rose hat keine Pfiffe verdient!" Sportdirektor Eberl appellierte zudem an die Fans, sich nicht in einem "Kleinkrieg" zu verlieren, prognostizierte jedoch auch einen ungemütlichen Empfang für seinen Ex-Trainer. "Der Fußballjargon ist manchmal auch unterste Schublade. Das wird man nicht gänzlich verhindern können“, sagte der Sportchef der niederrheinischen Borussia. "Das Spiel Gladbach gegen Dortmund ist immer brisant. Jetzt hat es noch mehr Brisanz. Ich verstehe auch die Fans, die wahrscheinlich ihren Unmut zeigen wollen."

Rose: "Ich glaube, dass es auch viele positive Faktoren gibt" Rose betonte indes, dass "Trainer- und Spielerwechsel in irgendeiner Form dazugehören". Sein Entscheidung für den BVB sei dennoch "nicht auf viel Gegenliebe gestoßen." Der 45-Jährige fügte an: "Was drumherum teilweise draus gemacht wurde und wird, das kann ich nicht beeinflussen." Für die Zukunft wünsche er sich, dass auch seine Verdienste bei der Bewertung des Wechsels berücksichtigt werden. "Ich glaube, dass es auch viele positive Faktoren gibt", betonte Rose. "Es wird Leute geben, die mich damit in Verbindung bringen, dass wir uns für die Champions League qualifiziert haben, dass wir im Champions-League-Achtelfinale standen, dass wir Nationalspieler ausgebildet haben."