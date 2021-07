Trainer Marco Rose über künftigen BVB-Spielstil: "Fußball, mit dem sich die Leute identifizieren"

Marco Rose geht nach seinen ersten Tagen als Trainer von Borussia Dortmund mit einem guten Gefühl in die Saison. "Der erste Eindruck ist mega-positiv. Das ist ein toll organisierter Verein mit vielen Leuten, die anpacken", sagte der neue Fußball-Lehrer des Bundesligisten am Dienstag bei BVB-TV. Der ehemalige Gladbacher Coach hatte vor knapp zwei Wochen mit der Vorbereitung begonnen.

Rose arbeitet nach eigenem Bekunden an einem Spielstil, der zum BVB passt: "Es ist wichtig, dass wir uns einen Fußball erarbeiten, mit dem sich die Leute identifizieren können, zu dem sie gern ins Stadion kommen. Wenn wir das schaffen, ist hier einiges möglich. Ich glaube zu wissen, was man für eine Euphorie entstehen lassen kann, wenn man guten und erfolgreichen Fußball spielt."

Erstes Testspiel am Dienstag

An diesem Dienstag bestreitet der BVB sein erstes Testspiel unter Marco Rose. Um 18.30 Uhr (Sky Sport News) wird die Partie gegen den Regionalligisten FC Gießen angepfiffen. Im Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz soll vom 23. bis zum 31. Juli der Grundstein für die Saison 2021/22 gelegt werden. Dort stehen weitere Testspiele gegen Athletic Bilbao (24. Juli), den MSV Duisburg und den VfL Bochum (27. Juli) sowie den FC Bologna (30. Juli) an.